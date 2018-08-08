Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin Balaban Jandarma Asayiş Kontrol Noktası’nda devam eden yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçtan inen sürücünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, jandarma ekipleri şüpheli şahıs üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şüphelinin karın bölgesine ve bacak arasına sakladığı 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken tahkikat devam ediyor.