Van’da vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafına teslim edilen Kızıl Şahin ve Kulaklı Orman Baykuşu tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılması amacıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Kızıl Şahin ve Kulaklı Orman Baykuş, yaklaşık 45 günlük bakımlarının tamamlanmasının ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof Dr. Lokman Aslan ve Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Yunus Bakıcı tarafından tekrar yaşam alanlarına bırakıldı.