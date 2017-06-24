Tuğrul’dan şoför esnafına bayram ziyareti

Mehmet Tuğrul ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte şoför esnafını tek tek gezerek bayramlarını kutladı.

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı M. Mehmet Tuğrul beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte taksi, minibüs ve otobüs esnafını tek tek gezerek bayramlarını kutladı. Durakları tek tek gezerek esnafın sorunlarını dinleyip sohbet eden Tuğrul, trafik kurallarına uymaları konularında şoförlere tavsiyelerde bulundu. Yaptıklarının kutsal bir iş olduğunun altını çizen Tuğrul, “Sizler insan taşıyorsunuz. Bu nedenle hem trafik kurallarına uymanız gerek, hemde müşterilerinize iyi davranmanız gerek. Bu nedenle bunun bilinci içinde olmanız lazım. Şimdiden sizin ve ailenizin bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Uzun yola çıkacakları uyaran ve bayram günlerinde trafik kazalarının iki kat arttığına dikkati çeken Tuğrul, “Bayram dolayısıyla birçok vatandaşımız uzun yolculuklar yapıyor. Bu nedenle bu günlerde yollardaki trafik hareketliliği artıyor. Sürücülerimiz her 3-4 saatte bir 15 dakika mola vererek dinlenmeli. Bazı bölgelerimizde ani yağmurlar oluyor. Bunlar da sürücüleri zor durumda bırakıyor. Yolun her halini göz önünde bulundurarak, temkinli araç kullanılması gerekiyor” şeklinde konuştu.