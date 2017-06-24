Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 16:28

Tuğrul’dan şoför esnafına bayram ziyareti

Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı M.

Tuğrul’dan şoför esnafına bayram ziyareti

24 Haziran 2017 16:28

Mehmet Tuğrul ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte şoför esnafını tek tek gezerek bayramlarını kutladı.


Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı M. Mehmet Tuğrul beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte taksi, minibüs ve otobüs esnafını tek tek gezerek bayramlarını kutladı. Durakları tek tek gezerek esnafın sorunlarını dinleyip sohbet eden Tuğrul, trafik kurallarına uymaları konularında şoförlere tavsiyelerde bulundu. Yaptıklarının kutsal bir iş olduğunun altını çizen Tuğrul, “Sizler insan taşıyorsunuz. Bu nedenle hem trafik kurallarına uymanız gerek, hemde müşterilerinize iyi davranmanız gerek. Bu nedenle bunun bilinci içinde olmanız lazım. Şimdiden sizin ve ailenizin bayramını tebrik ediyorum” dedi.


Uzun yola çıkacakları uyaran ve bayram günlerinde trafik kazalarının iki kat arttığına dikkati çeken Tuğrul, “Bayram dolayısıyla birçok vatandaşımız uzun yolculuklar yapıyor. Bu nedenle bu günlerde yollardaki trafik hareketliliği artıyor. Sürücülerimiz her 3-4 saatte bir 15 dakika mola vererek dinlenmeli. Bazı bölgelerimizde ani yağmurlar oluyor. Bunlar da sürücüleri zor durumda bırakıyor. Yolun her halini göz önünde bulundurarak, temkinli araç kullanılması gerekiyor” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:26
  • Güneş :04:36
  • Öğle :12:20
  • İkindi :16:15
  • Akşam :19:42
  • Yatsı :21:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!