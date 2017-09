Tuşba Belediyesinin ücretsiz kurs kayıtları devam ediyor

2014 yılında kurulan Tuşba Belediyesi, her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilik alanında da öncü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. “Eğitime Tam Destek” şiarı ile her geçen yıl yapılan kurs eğitimlerine yenilerini ekleyerek ilçe sınırlarında her yaştaki insanlar için her alanda kurslar açarak eğitim çalışmalarını artırarak yürüten Tuşba Belediyesi, bu yılda yapacağı çalışmalarla sosyal belediyecilik anlamında bölgede en başarılı belediyeler arasında yer almak için adeta kendisi ile yarışmakta.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe; “Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından daha önce açılan ve uygulanan birçok kursumuzu tamamladık. Şimdi çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlere yönelik bu kurslara ilaveten çok sayıda kurs açıyoruz ve inşallah her yıl bu kurslarımızın sayısını ve çeşidini artırarak devam ettiriyoruz. 24 Ağustos 2017 tarihinde 30 farklı alanda gerçekleştirilen mesleki eğitim kursuna katılan 600 kursiyere Van Merkez İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda düzenlenen programla sertifikalarını vermiştik. Tuşba Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz önem, siz değerli vatandaşlarımız tarafından bilinmektedir. Yeteneklerini keşfedeceğimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi daha verimli, eğitici, öğretici ve eğlenceli vakit geçirebileceği kurslarımıza bekliyoruz. Kurs eğitmenlerimiz kendi alanlarında seçkin kişiler olmakla birlikte, hazırlamış olduğumuz program çerçevesinde kurslarımız periyodik olarak devam etmektedir. Kurslarımızda yaklaşık 2 bin kursiyerimize hizmet vereceğiz. Buradaki amacımız, geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin daha iyi bir eğitim almaları ve vatana millete faydalı birer birey olmalarını sağlamaktır. Ayrıca her bir kursiyerimizin kişisel birikimlerini yükseltmek, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, kent kültürü ve şehirde yaşama konusunda donanımlarını artırmak, pasif tüketici olmaktan çıkıp, aktif üretici olmalarına yardımcı olmak, gelir elde etmelerine katkıda bulunmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak gibi amaçlarla kurulmuş olan TUŞMEK, örgün eğitimi tamamlayıcı bir yaygın eğitim organizasyonu haline geldi. Kurslarımız haftanın her günü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün bünyesinde bulunan aile destek merkezlerimiz ile değişik mahallelerdeki eğitim merkezlerinde yapılacaktır. Kurslarımıza kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze başvurabilir veya 0 432 214 00 90-91-92-93 numaralı telefonlardan Tuşba Belediyemize ulaşabilirler. Tuşba Belediyesi Çağrı Merkezinin 444 60 11 numaralı telefonundan veya www.tusba.bel.tr aracılığı ile bilgi alabilirler. Bununla birlikte sosyal medya kanallarımız olan tusbabeltr/Facebook, Twitter, Youtube, Instagram üzerinden de ilgililere ulaşabilir, konuya ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilirler. Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz 2017-2018 eğitim öğretim döneminde; özel eğitim uygulamaları, işaret dili tercümanlığı, İngilizce, fotoğrafçılık, Arapça, Farsça, takı tasarımı, el sanatları, ilk yardım, yağlıboya resim, gitar, bağlama, ney, el sanatları (dikiş-nakış), el sanatları (keçe aksesuarları yapımı), giyim (tayt-badi dikimi), giyim (kadın giysileri dikimi), basketbol, futbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, yüzme (bayan-erkek), Kur’an-ı Kerim, 3-6 yaş çocuk bakım eğitim kreşi, semazen ve ilahi, cenaze ve defin işlemleri, okuma-yazma kursu, satranç kursu, seramik ve cam teknolojisi, seramik biçimlendirme, ahşap hediyelik eşya yapımı ve yöresel kilim dokuma kursları olmak üzere birçok alanda hizmet verecektir. Buradan tüm halkımızı bu güzel kurslarımıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.