Tuşba’daki parklara güvenlik kamerası yerleştirildi

Tuşba Belediyesi, çocukların güvenliği ve ebeveynlerin rahat nefes alması için önemli bir çalışmaya adıma imza attı. Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, son günlerde kayıp çocuk ve istismar vakalarının artması dolayısıyla çocuk parklarına güvenlik kamerası taktırdı.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 15 Temmuz Şehitler Parkı’na konulan hareketli ve sabit güvenlik kameralarını inceledi. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Özgökçe, ilçedeki tüm parklara çocukların güvende oynamaları ve ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla parklara getirmesi amacıyla bir kamera sistemi kurduklarını belirtti. Bölgenin en büyük parklarından olan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda bu çalışmayı başlattıklarını ifade eden Özgökçe, “Parkımızın kontrolü ve denetimi için teknik ekibimizin tespiti sonucunda faklı noktalara 3 hareketli ve 7 sabit kamera konuldu. Bundan dolayı ailelerimiz çocuklarını buraya getirdiğinde huzur içerisinde gelebilmektedir. Bu durumda çocukları da çok rahat bir ortamda oynayabilmekte, parkın yürüme yollarını, bisiklet yollarını, koşu yollarını, yani her alanı kullanabilmektedirler. Anneler, babalar burada gönül rahatlığıyla çocuklarını parklarımıza getirip, evlatlarımızın gönüllerince enerjilerini kullanmalarını sağlayabilecek bir ortam düzenledik” dedi.

Son dönemde karşılaşılan çocuk kaçırılmaları ve istismarlarına karşı güvenlik amacıyla kamera sistemlerini kurduklarına dikkat çeken Özgökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Parklarımızın içerisindeki ana kumanda merkezinde de güvenlik elemanlarımız 7/24 tüm bu şekilde izleyip en ufak bir sıkıntı meydana geldiğinde polisimize ve zabıtalarımıza haber vermektedir. Burada halkımız güven içerisinde evlatlarıyla çok rahat bir şekilde onları kendine bağlı kılmaksızın gönül rahatlığı içerisinde park alanında oynama imkânlarını bulabilmektedir. Bu hususta Tuşba’da yürüme mesafesinde bütün mahallelerimize oluşturduğumuz bütün parklarımızda bu sistemi kurduk. Ayrıca parktaki çalışanlarımızın çimleri sulaması ve diğer işlevleri düzenli bir şekilde yerine getirip, getirmediği konusunda ilgili birimlerimiz tarafından kontrol edilmektedir. Bu yönüyle de kameraların çok faydasını görüyoruz.”