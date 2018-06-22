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22 Haziran 2018 11:59

Vali Zorluoğlu, küçük çobanlarla sohbet ederek eski günlerini yad etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, hayvanlarını otlatan küçük çobanlarla sohbet ederek eski günlerini yad etti.

Vali Zorluoğlu, küçük çobanlarla sohbet ederek eski günlerini yad etti

22 Haziran 2018 11:59


Vali Zorluoğlu ve beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuşba ilçesine bağlı Ocaklı Mahallesi’ni ziyaret etti. Vali Zorluoğlu, mahalle muhtarının taziyesine de katıldıktan sonra dönüşte hayvanlarını otlatan küçük çobanlar Atilla ve Muhammet’e denk gelince makam aracını durdurdu. Aracından inerek çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Zorluoğlu, o yaşlarda kendisinin de yaylalarda aynı şekilde hayvanlarını beklediğini söyledi. Minik çobanların derslerine çok çalışıp okullarına devam ederlerse, devletin kendilerine de aynı fırsatları sunacağından şüpheleri olmamasını anlatan Zorluoğlu, onlara satranç takımı ve oyuncak armağan etti.


Çocukları makam arabasına da bindiren Vali Zorluoğlu, derslerinde başarılar dilediği çocuklarla bir süre de araçta sohbet etti.




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