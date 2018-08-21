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21 Ağustos 2018 11:25

Vali Zorluoğlu ve protokolden şehit ailelerine bayram ziyareti

Van Valisi Murat Zorluoğlu; eşi Sevcan Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve eşi Dilek Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Çohaz ve İl Müftü Vekili Sebahattin Kesti ile birlikte şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Vali Zorluoğlu ve protokolden şehit ailelerine bayram ziyareti

21 Ağustos 2018 11:25


Van Valisi Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ve beraberindeki protokol ile birlikte Surki, Arslan ve Yabalak ailelerini ziyaret etti. Kuzey Irak’ın Gara Bölgesi’nde vatani görevini yaparken, 2017 yılında PKK’lı teröristler tarafından güvenlik güçlerine yönelik yapılan hain saldırıda şehit olan Tankçı Er Suat Surki’nin İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’ndeki baba evine konuk olan Vali Zorluoğlu, burada hasbihal ettikleri aile üyelerinin bayramını kutladı. Kur’an-ı Kerim okunan ve dua edilen ziyarette Vali Zorluoğlu’nun eşi Sevcan Zorluoğlu, şehidin annesi ile yakından ilgilenerek evin çocuklarını çeşitli hediyelerle sevindirdi.


Daha sonra Tuşba’nın Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde ikamet eden ve 2016 yılında İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bölücü terör örgütü tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Çarşı Mahalle Bekçisi Ferhat Arslan’ın evini geçen Vali Zorluoğlu, şehit Arslan’ın annesi, eşi ve çocuklarının bayramını kutlayarak, bir süre hasbihal etti. Ardından 2012 yılında Bahçesaray’ın Liçan Mahallesi’nde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Güvenlik Korucusu Mehmet Emin Yabalak’ın evine giden Vali Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, şehit Yabalak’ın eşi ve çocuklarıyla bir süre sohbet ederek, ailenin bayramını kutladı. Ziyaretleri sırasında konuşan Vali Zorluoğlu, “Vatan, millet, kitap gibi kutsal değerlerimiz uğruna canlarını hiçe sayarak şehadete yürüyen şehitlerimizin geride kalanlarına sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Hem devletimizin hem de bizim şehit yakınlarına ve gazilerimize yönelik desteklerimiz bundan sonrada sürdürülecek” dedi.


Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi’nde ziraat mühendisi olarak görev yapan ve 2008 yılından beri ALS hastası olan Mustafa Çelik’i evinde ziyaret ederek bayram ziyaretlerini tamamladı.




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