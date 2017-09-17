Vali Zorluoğlu’ndan 2017-2018 eğitim-öğretim yılı mesajı

2017-2018 eğitim öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Van Valisi Murat Zorluoğlu, “Güçlü ve müreffeh Türkiye’mizin geleceği çocuklarımız ile onları türlü emekler vererek yarınlara hazırlayan değerli aileler ve eğitim camiamız, bir eğitim ve öğretim yılına daha başlamanın heyecanını yaşarken, biz kamu idarecileri de öncelikli hazırlıkları tamamlatmış, yeni yatırım ve projelerin de talimatlarını vermiş halde, ilimiz için eğitimde atılım yılı olmasını hedeflediğimiz 2017-2018 eğitim-öğretim yılının açılış heyecanına ortak oluyoruz” dedi.

Van’ın tespit edilen önemli sorunları arasında eğitimin, üst sıralarda bulunduğuna dikkat çeken Vali Zorluoğlu mesajında, “Bu tespit doğrultusunda, gerek tekli (tam gün) eğitime geçiş süreci, gerek okullaşma gerekse akademik başarı sıralamasındaki yerimizi daha yukarılara taşıma hedeflerimize ulaşma yolunda kararlı adımlar atacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyorum. İnanıyorum ki; eğitim camiamızın her kademesi, bu konuda üzerine düşen görev ve sorumluluğun bilincinde çalışarak, ilimize yakışmayan eğitim bilançosunu lehimize çevirecek gelişmelere el birliğiyle imza atacaktır. Eğitime yapılan yatırımın her türlü maddi getiriden daha önemli olduğu gerçeğinden hareketle, geleceğimizin teminatı yavrularımızın, hem teorik öğretimi hem de milli-manevi pek çok kıymetimizi barındıran değerler eğitimini, okullarımızdan layıkıyla edinebilmesi için devletimizin, valiliğimizin ve büyükşehir belediyemizin kaynaklarını seferber edeceğimizi de bu vesileyle yineliyor, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.