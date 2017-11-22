Vali Zorluoğlu’ndan defterdarlığa ziyaret

Vali Yardımcısı Mehmet Parlak’ın da eşlik ettiği ziyarette, defterdarlık makamındaki bilgilendirme öncesi personelle tanışan Vali Zorluoğlu, daha sonra kurumun; yıllara göre tahakkuk ve tahsilat miktarları, gelir gider, mükellef ve personel durumuna ilişkin verileri içeren bilgilendirmeyi dinledi.

Defterdar Kamar, bilgilendirme sırasında kurumun Van’daki vergi mükelleflerini takibi konusunda yürüttüğü çalışmaları aktardığı Vali Zorluoğlu’na, il merkezi ve ilçe bazında vergi mükelleflerinin vergi işlemlerinin yanı sıra kentte KHK’lar ile kapatılan kurum ve kuruluşlara ait bilgileri de sundu.

Kurumun yeni hizmet binası ve lojman inşaatlarının mevcut durumunun da paylaşıldığı bilgilendirme sonunda Defterdar Murtaza Kamar, kurum işleyişiyle ilgili görüş ve önerilerini de Vali Zorluoğlu’na iletti.

Vali Murat Zorluoğlu da, defterdarlığın yeni hizmet binasına ihtiyaç duymasından bahisle, “Kurumsal aidiyet ve personel performansı bakımından olduğu kadar vatandaşa kaliteli hizmet sunulmasında da hizmet binaları büyük önem taşımaktadır. Dilerim yeni hizmet binanız kısa sürede tamamlanır ve oraya taşınırsınız. Ziyaretim vesilesiyle, defterdarlık personelimizin başarılı çalışmalarının devamını diliyor ve valilik olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.