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25 Mayıs 2018 14:03

Van Büyükşehir Belediyesi, selzedelere yardımda bulundu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından evleri selde zarar görmüş 32 aileye Ramazan kolisi dağıtıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, selzedelere yardımda bulundu

25 Mayıs 2018 14:03


Van’da iki gün önce aniden bastıran sağanak yağmurun sele dönüşmesiyle Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesinde bulunan 32 ev zarar gördü. Selden dolayı zarar gören ailelere Van Büyükşehir Belediyesi ulaşarak yardımda bulundu. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Daire Başkanlığı tarafından ailelere gıda ve temizlik kolilerinden oluşan Ramazan kolileri verildi. Büyükşehir Belediyesinin bu zor günde kendilerine ulaşarak yardımda bulunmalarından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen selzedeler “Van’da aniden bastıran yağmurdan dolayı Mahalle bir anda sular altında kaldı. Evlerimizde zarar var. AFAD ekipleri gelip tespitte bulundular. Sağolsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de olay gününden bu yana bizlerle. Bugünde bizlere Ramazan kolileri dağıtıldı. Allah Devletimizden razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımıza Mahalle sakinleri olarak çok teşekkür ediyorum” dedi.




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