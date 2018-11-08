Van Büyükşehir Belediyesinden 4 mevsim vektörle mücadele

İlkbahar, yaz ve sonbahar dönemleri vektörle mücadele çalışmaları tamamlanırken, ilk defa kent zararlılarına karşı kışlak mücadele verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, kent merkezi ve 13 ilçede 75 personel ve 24 araçla yapılan mücadelede Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış doğaya ve endemik türlere zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor. Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı yapılan mücadelede hem suda hem karada hareket edebilen anfibik araçlar, insansız hava araçları, elektrikli Biocycle motor ve son teknolojik araçlar kullanılıyor.

2018 yılında yapılan vektörel mücadele çalışmalarını değerlendiren Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, vektörle mücadelenin 4 mevsim devam ettiğini söyledi. Van Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl ilk defa kent zararlıları ile ilgili kışlak mücadele vereceklerini belirten Tamer, “Valimizin talimatlarıyla il merkezi ve 13 ilçemizde kent zararlıları dediğimiz vektörel mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda göl sineği, sivrisinek ve karasinekle ilgili ilaçlama çalışmaları yapıldı. Burada son teknolojik araçlar ve ekipmanlarla profesyonel ekiplerimiz çok ciddi bir çalışma ortaya koydu. Vektörle mücadelede kullanılan ilaçlar da son derece önemlidir. Bizler de doğaya saygılı ve endemik türlere zarar vermeyen hedef canlı özelliğine sahip biyolojik ilaçlar kullanıyoruz. Vektörle mücadele normalde 4 mevsim devam eden bir çalışmadır. Ancak ilimizde şu ana kadar kış aylarında maalesef bu çalışma yapılmamış. Bizler bu yıl ilk defa kışlak mücadele vereceğiz. Bunun hazırlıkları devam ediyor. Kış mevsiminde sinekler yok olmuyor. Bir şekilde kanalizasyon şebekelerinde popülasyonlarını devam ettiriyorlar. Kışlak mücadele bu noktada hayati öneme sahiptir” dedi.