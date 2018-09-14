Van Büyükşehir Belediyespor'un kupadaki Hacettepespor rakibi oldu

Eleme Turu müsabakaları kura çekimi sonucu Van Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Hacettepespor oldu.

Eleme Turu Kura Çekim Töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. K upa'nın 3. eleme turunda; 2. eleme turu sonucu tur atlayan 37 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den, Antalyaspor A.Ş., Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor A.Ş., MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig'de yer alan 18 takım ve TFF 2. Lig'de yer alan 36 takım mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'ne göre 48 takımın kurada seri başı olduğu 3. eleme turunun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde oynanacak. Kura sonucu Van Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Hacettepespor oldu. eleme turu müsabakası 26 Eylül Çarşamba günü Van'da oynanacak.

Öte yandan 11 Eylül 2018 tarihinde deplasmanda karşılaştığı Iğdır Es Spor'u 1-0 mağlup eden Bitlis Özgüzeldere Spor 3. tura yükselmeyi başardı. Bu günkü kura çekimde ise rakibi Kastamonuspor 1966 oldu. Bitlis Özgüzelderespor, deplasmanda karşılaşacağı Kastamonuspor 1966'yı yenip bir üst tura çıkmayı hedefliyor.