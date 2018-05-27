Van Gölü sahilinde unutulmaz Ramazan etkinliği

Edremit Belediyesinin Van Gölü sahilinde düzenlediği Ramazan programı coşkusu, her geçen gün yoğun katılımla devam ediyor. Ramazan ayının dolu dolu yaşandığı Edremit Belediyesinin iftar sofrasına binlerce vatandaş misafir oluyor. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin talimatıyla organize edilen Ramazan etkinlikleri kapsamında Van’da sahne alan Orhan Ölmez, iftar sonrası binlerce hayranı ile buluştu. Vanlılarla buluşan sanatçı Orhan Ölmez, birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek dinleyicilerine doyumsuz bir gece yaşattı.

Gerçekleştirilen renkli etkinliklerden dolayı Edremit Belediyesine teşekkür eden Ölmez, seslendirdiği eserleri ise Filistinlilere armağan ettiğini belirtti. Çok hassas bir dönemden geçildiğini ifade eden Ölmez, “Biliyorsunuz, bu mübarek ayda Amerika’nın bütün uluslararası hukukunu hiçe sayarak attığı bir adım sonrası İsrail’in Filistinli kardeşimize karşı bir takım faaliyetleri oldu. Bu programı başta Filistinli Müslüman kardeşlerimize sunmuş olalım” dedi.

Edremit’te gerçekleştirilen etkinlikler dolayısıyla açıklamalarda bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise, bu yıl “Ramazan Edremit’te Güzel” sloganıyla yola çıktıklarını belirtti. Geçen yıl Ramazan ayında 200 bin Vanlıya iftar yemeği verdiklerini anımsatan Çiçekli, “Sahil bandımızı bitirdik. İftar programlarımızla vatandaşlarımızı sahilimizle tanıştırmış oluyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz, huzurumuz daim ve kaim olsun diye elimizden gelen her fırsatta vatandaşlarımızla bir arada olmaya ve çeşitli sosyal belediyecilik faaliyetleriyle vatandaşlarımızın gönlüne dokunmaya gayret gösteriyoruz. Bugün burada bu memleketin terörle anılmaması için, bu memleketin potansiyeliyle anılması ve tanınması gerekiyor. Bundan sonra batıda bu memleketin güzellikleriyle, tarihiyle, imkanlarıyla vatandaşlarımızın gönlünün güzelliği ve misafirperverliğiyle anılması için büyük gayret gösteriyoruz. Bu gayreti gösteren bütün dostlarımıza, dağda nöbet bekleyen askerimize ve polisimize, korucularımıza gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bu soframız Halil İbrahim sofrasıdır”

Sadece ihtiyaç sahibi insanların Ramazan programlarına gittiğine dair yanlış bir algının olduğunu dile getiren Çiçekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz her gün bin 500 ihtiyaç sahibi kardeşimize bizzat evlerine sıcak yemek götürüyoruz. Hem iftarlıklarını, hem de sahurluklarını bırakıyoruz. Burada da zengin ile fakiri, genç ile yaşlıyı, toplumun bütün kesimlerini bir araya getirerek birliği, berberliği Ramazan’ın manevi iklimini hissettirmeye gayret gösteriyoruz.”

Eski Ramazan geleneklerinin sürdürüldüğü ve manevi iklimin doruklara çıktığı programlarla ilgili duygularını dile getiren vatandaşlar ise, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’ye teşekkür etti.

Etkinlikler, verilen konser ile gece geç saatlere kadar devam etti.