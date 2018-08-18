Van otogarında bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı’nı şehir dışında geçiren vatandaşların Van’dan gidişleri devam ediyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirecek olan vatandaşlar otogara akın etti. Kentteki otobüs firmalarının yetkilileri özellikle yakın illere giden yolcular için biletlerin tükendiğini belirtirken, otogarda bilet arayan vatandaşları da mağdur etmemek adına ek seferler düzenlediklerini ifade etti. İstanbul, İzmir ve Bursa gibi batı illerine yolcuların daha çok uçakla seyahati tercih ettiğini, çevre illere ise otobüsle yolculuğu tercih ettiklerini dile getiren firma temsilcileri, bu sebeple özellikle yakın illere gidecek yolcuların otogarda yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Konuya ilişkin konuşan firma temsilcilerinden Turgut Aytürk, bayrama sayılı günler kala otogarda yolcu yoğunluğunun başladığını belirtti. Özellikle bagajlı ve uçakta yer bulamayan yolcuların kendilerini tercih ettiklerini anımsatan Aytürk, “Bugünden sonra bir yoğunluk başladı. Özelikle uzun yol servislerimizde değil de kısa servislerimizde baya bir yoğunluğumuz var. Ancak o da maliyeti düşük olduğu için bizi kurtarmıyor. Malumunuz bugün yine mazota yüzde 9 bir zam geldi. Bu durumun bizi daha da çok etkileyeceğini düşünüyoruz. Biz de yoğunluk oluyor ancak çoğu da uçağa yöneliyor. Otobüsleri tercih eden yolcuların sayısı yüzde 20 civarındadır. Geçen yıl daha tatlıydı ama bu yıl pek yok. Özellikle bagajlı yolcular ve uçakta yer bulamayan kişiler bizi tercih ediyor” dedi.