Van polisinden bayram denetimleri

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Van Valiliği ve Emniyet Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması ve trafik kazalarının en alt düzeye düşürülmesi amacıyla denetimlere başladı. 2018 yılı Ramazan Bayramı tatili öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde ilimiz merkezinde, AVM önlerinde, Cumhuriyet Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, İpekyolu Bulvarı ve ilçelerimizde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerimizce/Amirliklerimizce tedbirler uygulanacaktır. Bu kapsamda; fazla yolcu taşıma, kırmızı ışık ihlali, hız ihlali, hatalı sollama, emniyet kemeri kontrolü, şoförlerin dinlenme sürelerine uyup uymadıkları, şehir içerisinde park yasağı gibi konularda uygulama yapılacaktır. İpekyolu Bulvarı üzerinde ve şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu noktalarda Drone ile denetim yapılacaktır. Ana arterler üzerinde trafik ekiplerimizce trafik akışı izlenecektir. İpekyolu bulvarı üzerinde ve şehirlerarası 2 adet radar aracı ile seyir halinde (24 saat esasına göre) hız denetimi yapacaktır. Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında otobüs şoförlerine yönelik trafik kuralları hakkında eğitim faaliyeti sürdürülecektir. Kural ihlali yapan sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili mevzuatlar gereğince yasal işlem yapılarak uyarılması sağlanacaktır. Bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tüm tedbirler İl Emniyet Müdürlüğümüzce alınmış olup, trafik kurallarına azami derecede uymaları konusunda vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” denildi.