Van Şemsiyeli Sokak’ta resim sergisi açıldı

Kentte bulunan en işlek sokaklardan olan Şemsiyeli Sokak esnafının talebi üzerine Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından karma bir resim sergisi açıldı. Halkın ve sokakta iş yeri bulunan esnafın yoğun ilgi gösterdiği sergiyle ilgili bilgi veren Van Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Zeydin Eriş, kentin en işlek sokağı olan Şemsiyeli Sokak’ta sergi açmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Serginin bugün akşam saatlerine kadar açık kalacağını dile getiren resim öğretmeni Eriş, “Yaklaşık bir yıl önce Şemsiyeli Sokak’ta bulunan elektrik trafosuna bir resim çizmiştik. Bu çalışmadan sonra esnafımızdan yoğun bir ilgi geldi. Daha sonra esnafımız bu konuda bize bir talepte bulundu. Esnafımız Şemsiyeli Sokak’ta bir sergi açmamızı istedi. Biz de bu talepleri geri çevirmedik ve bugün bir sergi açtık. Sergimize yoğun bir ilgi var. Şemsiyeli Sokak kentin en işlek yeridir. Bu kapsamda asıl amacımız okulumuzu tanıtmak olmuştu ama okulumuzu tanıtırken böyle güzel bir ortamda tanıtmayı uygun gördük. Esnafımız da bu konuda bize destek veriyor. Bu vesileyle Şemsiyeli Sokak esnafına teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Sergi sokağımıza renk kattı”

Karma resim sergisinin butik sokaklarına ayrı bir renk kattığını dile getiren Ömer Sürücü isimli esnaf ise, “Bundan bir yıl önce hocamız tarafından sokağımızda bulunan trafoya güzel bir resim çizildi. Bu noktada aramızda bir kaynaşma oldu. Biz de sokağımızda bir karma resim sergilensin diye talepte bulunduk. Esnaf olarak maddi ve manevi olarak yanınızda olacağımızı söyledik. Hocamız da bizi kırmayarak talebimizi geri çevirmedi. Gerekli yerlerden alınan izinlerin ardından böyle bir karma sergi açılmış oldu. Şemsiyeli Sokak esnafı olarak kültürel faaliyetlere her zaman destek verdik. Bu gibi çalışmalara önümüzdeki süreçte daha fazla önem göstereceğiz” diye konuştu.