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23 Haziran 2017 16:42

Van TSO’da hijyen eğitimleri

Van Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) üye iş yerlerine yönelik hijyen eğitimleri aralıksız devam ediyor.

Van TSO’da hijyen eğitimleri

23 Haziran 2017 16:42


Gıda üretim ve perakende iş yerleri, hamam-sauna, berber, kuaför, masaj ve güzellik merkezleri ile otel, pansiyon ve misafirhane gibi yerlerde çalışanlara zorunluluk haline getirilen hijyen eğitimleri için Van Ticaret ve Sanayi Odası eğitimlerini sürdürüyor. İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Van TSO arasında imzalanan protokol kapsamında 2015 yılından itibaren Van TSO’da üye iş yerlerine yönelik hijyen eğitimleri aralıksız devam ediyor. Eğitimlerin başlamasından itibaren bugüne kadar bin 250 kişiye hijyen eğitimi verilirken, katılımcılara belge de tanzim edildi.


Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol kapsamında odaya kayıtlı iş yerlerine yönelik hijyen eğitimlerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, “Amacımız üyelerimize en iyi hizmeti vermek. Üye iş yerlerimizde çalışanlara yönelik yönetmelikle belirlenen hijyen eğitimlerimiz sürmektedir. Biz üyelerimize en iyi hizmeti vermenin gayreti içindeyiz. Üyelerimizden de müşterilerine ve halka en sağlıklı ve hijyen hizmeti sunmalarını bekliyoruz. 2015 yılında başlayan eğitimlerimizde bugüne kadar 20 kurs düzenlenmiş ve bin 250 kişiye eğitimle birlikte sertifikaları takdim edilmiştir. Bu üyelerimizin içinde otel, ekmek fabrikası, restoran, güzellik merkezi gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler var. Bir turizm kenti olmak istiyorsak, bu tür önemli çalışmalarla işletmelerimizi hazırlamalıyız. Bu konuda Van Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyor” ifadesini kullandı.


8 saatten oluşan eğitimler, İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü denetiminde Van TSO uzmanları tarafından verilmektedir.




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