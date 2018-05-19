Van ve ilçelerinde 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Van’ın Tuşba ilçesinde İskele Caddesi üzerinde ‘gençlik yürüyüşü’ ile başlayan kutlamalar, daha sonra Yaşar Kemal Parkı’nda devam etti. Tören alanında kurulan stantları tek tek gezen vali yardımcıları Mehmet Parlak ve İbrahim Civelek ile protokol üyeleri, öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan boks, tekvando, güreş gösterilerini izleyen protokol üyeleri, buradan da tören alanına geçti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, folklor gösterilerinin ardından daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Gençlik haftası etkinliklerine vali yardımcıları Mehmet Parlak, İbrahim Civelek’in yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

(YLM-

- Çaldıran’da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van’ın Çaldıran ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Genclik Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen tören, bir dakikalık saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasının ardından Anadolu Lisesi konferans salonunda devam etti. Törene Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, 1. Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbası Mahmut Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, kurum amirleri TSK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin hazırladıkları folklor ve çeşitli oyunların ardından bayram dolayısı ilçede düzenlen bir takım yarışmalarda başarılı olanlara ödüller verildi. Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Tekin Dundar, ”Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik Spor Bayramını kutlamanın coşkusunu yaşamaktayız. Milletimizin birlik beraberlik ve bağımsızlığını ulusumuzun bir biri ile kenetlenmesinin başlangıcında kutlu şahlanışıdır. Gençliğimizin geleceği emin adımlarla daha faydalı içinde vatan sevgisi barındıran ailesi ve ülkesine faydalı birer birey yetiştirme ilkesi ile değerlerin üstünde tutan özelliği bu güne borçludur. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyor, tüm aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygı ile eğiliyor, Allah’tan rahmet diliyorum“ dedi.

Program, çeşitli etkinlikle devam eden bayram sona erdi.