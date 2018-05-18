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18 Mayıs 2018 13:50

Van YYÜ masa tenisi takımı, aldıkları kupayı Rektör Battal’a takdim etti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) masa tenisi takımı, aldıkları kupayı Rektör Prof.

Van YYÜ masa tenisi takımı, aldıkları kupayı Rektör Battal’a takdim etti

18 Mayıs 2018 13:50

Dr. Peyami Battal’a takdim etti.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi masa tenisi takımı, Van Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Valilik turnuvasında ikinci oldu. İkincilik kupasını YYÜ Rektörü Prof. Dr. Battal’a sunan tenis takımı üyeleri, Samsun’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına katılacak. Takım üyelerini makamında kabul eden YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal öğrencilerinin kazandığı başarılardan sonra personelin de masa tenisinde elde ettiği başarının kendilerini mutlu olduğunu ifade etti.


Van YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun, masa tenisi takımı üyeleri ve Eğitim Fakültesi akademisyenleri Dr. Öğretim Üyesi Salih Çibuk, Öğr. Gör. Kerem Yamaç, Öğr. Gör. Muhammed Ranjberi aldıkları kupayı Rektör Battal’a sunarak Samsun’da yapılacak turnuva da Van’ı temsil edeceklerini söylediler




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