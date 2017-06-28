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28 Haziran 2017 12:47

Van YYÜ’de altyapı ve akademik çalışmalar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof.

Van YYÜ’de altyapı ve akademik çalışmalar

28 Haziran 2017 12:47

Dr. Peyami Battal, “Terör örgütlerine yönelik tüm kurumlarda yapılan çalışmalar üniversitemizde de taviz verilmeden etkin bir şekilde yapılıyor. FETÖ soruşturması kapsamında görevine son verdiğimiz öğretim üyeleri aslında üniversitemizi çok ciddi bir şekilde etkilemedi” dedi.


Van YYÜ kampüsünde devam eden altyapı ve üst yapı çalışmaları ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, bunların yanı sıra akademik kadrolarıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Rektör Battal, “Üniversitemizde çevre düzenlemesi ile beraber, akademik çalışmalarımız da çok etkin bir şekilde devam ediyor. Fiziki mekânlarımızla ilgili çalışmalarımızın bir kısmı inşallah yakın zamanda bitecek, bir kısmı ise önümüzdeki kasım ayına kadar bitmiş olacak. Mühendislik fakültemizin açılışını Sayın Başbakanımızın son Van ziyaretinde yaptık. Yine yemekhanemizin açılışını yaptık. İki binamız da gerek iç donanım ve mimari açıdan da oldukça güzel binalarımızdır. Yine kütüphane binamızın inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaya yolumuz bitme aşamasına geldi. Burada insanlarımızın sadece boş zamanlarında yürüyecekleri bir alan değil de değişik konseptlerde kafelerimizin yer alacağı, bunun yanı sıra bir alışveriş merkezi ve süs havuzlarıyla insanlarımızın hoş vakit geçirecekleri alanlar olacak” dedi.



“Üniversitemiz, önümüzdeki dönem çok daha farklı konseptlerle açılacak”


Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Van halkının da üniversitede zaman geçirmek için gelebileceğini aktaran Battal, şöyle devam etti:


“Yaya yolumuzda alışveriş merkezlerimizin yanında farklı spor dallarıyla alakalı alanlar ve sinema salonlarımızı da yaptırıyoruz. Üniversitemizde göl kıyısında gezilebilecek alanlarımız mevcuttur. O yüzden de üniversitemiz, önümüzdeki döneme çok daha farklı konseptleriyle birlikte açılmış olacak. Bu yıl itibarıyla üniversitemizde morfoloji binamız ve hayvan hastanesi binamızın temelini atacağız. Bir de Erciş İşletme Fakültemize ek bina için temel attık. Bunlarla birlikte üniversitemizin fiziki mekan açısından ciddi bir şekilde altyapısı bitmiş olacak.”



“Üniversitemiz anaç üniversite konumundadır”


Üniversite olarak akademik açıdan çok iyi bir noktada olduklarını dile getiren Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, “Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim. Üniversitemiz önemli sayıda akademik göç vermesine rağmen oldukça iyi durumdadır. Üniversitemiz anaç üniversite konumundadır. Bir taraftan Türkiye’deki üniversitelere akademik eleman verirken, diğer taraftan da altyapısını güçlendirmek suretiyle gücünü korumaya devam ediyor. Bu aslında önemli kabiliyet gerektiriyor. Türkiye’nin hangi üniversitesine bakarsanız bakın Van YYÜ’den öğretim elemanı görebiliyorsunuz. Bu da üniversitemizin güçlü, kararlı ve çok güzel kabiliyetlere sahip bir üniversite olmasındandır” diye konuştu.



"15 farklı ülkeden bin civarında öğrenci eğitim alıyor"


Van YYÜ’nün Türkiye’de bulunan 183 üniversite arasında akademik açıdan da değişik kategorilerde 30-40’ıncı sıralarda olduğunu ifade eden Battal, “Dolayısıyla üniversitemiz bu açıdan da belli bir kurumsallığı yakalamış, uluslar arası ölçekli bir üniversite konumundadır. Zira üniversitemizde 15 farklı ülkeden bin civarında yabancı uyruklu öğrenci mevcudumuz söz konusudur” ifadelerini kullandı.



“Terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız devam ediyor”


Terör örgütlerinin akademik kadroya etkileri ile ilgili bir soru üzerine de Battal şunları kaydetti:


“Terör örgütlerine yönelik tüm kurumlarda yapılan çalışmalar üniversitemizde de taviz verilmeden etkin bir şekilde yapılıyor. FETÖ soruşturması kapsamında görevine son verdiğimiz öğretim üyeleri aslında üniversitemizi çok ciddi bir şekilde etkilemedi. Altyapımız güçlü olduğu için söz konusu öğretim üyelerinin el çektirildiği bölümlerde diğer öğretim üyelerimiz onların yerini doldurdu. Tıp fakültemizin bir iki bölümünde geçici bir sorun yaşadık. Ancak kısa sürede ilana çıkarak o alanlarda eksik olan öğretim üyelerimizin yerini doldurduk. Bu arada PKK ve DAEŞ gibi terör örgütlerine yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Onlarla ilgili de uzaklaştırma durumu söz konusu olan bölümlerde hiçbir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Zira üniversitemiz güçlü bir altyapıya sahiptir. 800 öğretim üyemiz ve öğretim elemanlarımızla birlikte toplam bin 600 civarında bir akademik kadroya sahibiz. Dolayısıyla böyle güçlü bir üniversite, görevine son verilen 50-60 öğretim üyesi ile herhangi bir konuda sekteye uğramaz, normal fonksiyonunu devam ettirir.”




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