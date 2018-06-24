Van’da 130 hasta sandık başına taşındı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi sabah saatlerinde oy kullanma işlemlerinin başladığı Van’da hasta ve yaşlıların oy kullanmalarına yardımcı olmak için sağlık ekipleri görevlerini sürdürüyor. Van İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Necla Yeşilova koordinasyonunda, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan hasta seçmenler, oy kullanılacakları okula kadar götürüldü. Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, Sağlık Bakım Hizmetleri kapsamında tıbbi sendikasyonu olan hastaları mağdur etmediklerini belirtti. Oy kullanabilecek hastaları daha önceden belirlediklerini ifade eden Başhekim Parlak, “Yaklaşık 130 civarı hastamız oy kullanabilecek durumdaydı. Hastalarımız oy kullabilecekleri okullara gidebilmeleri için 11 araç tahsis ettik. İhtiyaç halinde bu araç sayısını 20’ye kadar çıkarabiliyoruz. Şu an için ihtiyacı karşıladık. Hastalarımızı refakatçileriyle beraber oy kullanacakları yere kadar götürüyoruz. Ayakta gidebilecek hastalarımız için de diğer transfer araçlarımızı hazırladık. Oy kullanma işleminin sonuna kadar bu işlemler devam edecek” dedi.

Oy kullanan hasta seçmenler, kendilerine yardımcı olan İl Sağlık Müdürlüğü ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerine teşekkür etti.