Van’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van Valiliği öncülüğünde Kurtuluş Parkı’nda başlayan yürüyüşe Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, kurum amileri, STK temsilcisi ve binlerce vatandaş katıldı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçen Vanlılar, FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerini lanetlediler. Kazım Karabekir Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesi üzerindeki eski belediye binası alanına kadar yürüyen Vanlılar, burada şehitler için saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı okudu. Daha sonra Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, vatandaşlar alanda canlı bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını izledi. Mehteran gösterisi sonrası konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi şehitlerini anarak, “Tankların, zırhlı araçların, askeri kamyonların önüne dikilen, ölüm kusan helikopterlere, bomba yağdıran uçaklara aldırmadan direnişlerini sürdüren milletime buradan, Van kent meydanından selamlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. 15 Temmuzda vatanı için, mukaddesatı için, milleti için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum, kahraman gazilerimize şifalar, sağlık ve afiyetler temenni ediyorum. 15 Temmuz alçak darbe girişimini gerçekleştirenler ve onların fikir babaları, uzun yıllar boyunca bu güne hazırlandılar, çok ince hesaplar, çok sinsi planlar yaptılar. Ama en önemli hesabı unuttular. Yüce Allah’ın hesabını. ‘Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu, Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Evet, bu faşist, gerici darbe girişimi yüce Allah’ın yardımı, milletimizin feraseti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetimiz ve siyaset kurumunun dirayetli duruşuyla çok şükür bertaraf edildi” dedi.

15 Temmuz gecesini şimdi hep birlikte hatırladıklarını ifade eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise, “O gün hep birlikte Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 81 milyon insan ve Vanlı bütün hemşerilerimizle beraber, bu alanı doldurduk ve demokrasi desteğimizi, ihanete karşı durduğumuzu güçlü bir şekilde gösterdik” diye konuştu.

Halkın hep birlikte darbelere dur dediğini anımsatan AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, “Az önce sinevizyonda Cumhurbaşkanımız 81 milyona hitap etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde o heyecan, o ruh bizleri de şevklendirdi. Aynı gece o tankların altında yatan, Gölbaşı’nda şehadet şerbetini içen, meclis bombalanırken içi sızlanan 81 milyon insanımızdı” şeklinde konuştu.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe de milletin her zaman ayakta olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Başta PKK terör örgütü, FETÖ olmak üzere, DEAŞ, DHKP-C ne kadar terör örtü varsa ve bunları içerde ve dışarda besleyen şer odakları bilsinler ki bu aziz vatanın halkı gözünü kırpmadan ayaktadır.”

Yapılan konuşmaların ardından İstanbul’dan gelen 15 Temmuz gazileri, vatandaşı selamladı. Gece, tüm camilerde okunan sela ile devam etti.