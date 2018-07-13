Van’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şubesi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yukarı Norşin Camisi’nde şehitler için cuma namazı öncesi mevlit programı düzenledi.

Düzenlenen mevlit programıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) gerçekleştirdiği darbe girişiminin başarıyla bertaraf edildiğini anımsattı. Dernek Başkanı Koç, “Bizlerde bu onurlu ve kahraman şehitlerimizi unutmadık ve asla unutturmayacağız. İşte bugün burada bu vesile ile toplanmış bulunuyoruz. Şehitlerimiz ile onların bizlere emanet bıraktıkları aile mensuplarına bizde bu sorumluluk bilinci içinde daima minnettar olduğumuzu ifade ediyoruz. Emanetiniz emanetimizdir” dedi.

Program, daha sonra cami avlusunda verilen aşure ikramı ile son buldu.