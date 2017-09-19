Van’da 19 Eylül Gaziler Günü

Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Kıbrıs Gazisi Celal Çelik, vatan için canlarını feda etmeye hazır olduklarını söyledi. Çelik, “Bugün ülkemizin bağımsızlığı ve vatanın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliğimiz uğruna canımızı seve seve vermeye hazırız. Bize emanet ettiğiniz bu kutsal topraklara sizlerden aldığımız güç, sarılmaz azim ve görev heyecanıyla sonsuza kadar sahip çıkacak ve gelecek nesillere aldığımız gibi teslim edeceğimizden hiç endişeniz olmasın” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Tankçı Yüzbaşı Ebuzer Erdoğan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirlerin okunduğu tören, protokolün Van Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etmesi ile sona erdi.

Törene Vali Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile gaziler katıldı.