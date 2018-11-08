Van'da “2023 Eğitim Vizyonu” tanıtım toplantısı

Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı Gökhan Yücel, Van'da gerçekleştirdiği toplantıda ‘2023 Eğitim Vizyonu'nu tanıttı.

Eğitimde ciddi değişikliklerin ön görüldüğü ve yayımlanan 2023 Eğitim Vizyonu belgesi hakkında Van Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda eğitim camiası ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı Gökhan Yücel, yeni eğitim vizyonu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Gökhan Yücel; toplantılar, çalıştaylar, istişareler, görüş ve önerilerle meşakkatli bir çalışma sonucunda 2023 Eğitim Vizyonu'nun hazırlandığını belirtti. Yapılan tüm çalışmaların sonunda yapılabilinir bir metnin ortaya çıktığını ifade eden Yücel, “Hazırlanışı itibariyle meşakkatli bir sürecin sonunda hazırlandı. Çok ekip çalıştı, uzman ekipler çalıştı, çalıştaylar yapıldı, sonra geniş katılımlı bir konferansla STK'lar, iş dünyası, akademi katılımı, değişik bakanlık temsilcileri ile istişareler yapıldı. Yoğun çalışmalar sonunda 17-18 başlık olarak bir vizyon hazırlandı. Sonunda yapılanabilir bir metin ortaya çıktı. Çalışma sonunda işin önsözünü ise ‘Sözün sonu, işin başı' olarak belirledik” dedi.

“Biz eğitime bir ekosistem olarak bakıyoruz”

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bütüncül bir değişim ve dönüşümü başarmak istediklerini belirten Yücel, onun için de eğitime bir ekosistem olarak baktıklarını söyledi. Yücel, “Okula gitmek, okullaşma kesin bir çözüm değil. Bakanlık olarak bizim amacımız bütüncül bir değişim ve dönüşümü başarabilmektir. Biz eğitime bir ekosistem olarak bakıyoruz. Ekosistem yaşanan yerdir, habitattır. İnsanların, canlıların yaşadığı, bitkilerin, nebatatın yaşadığı yerdir. Bunun içinde bir düzen vardır. Bir sistem vardır. Eğitim de bir ekosistemdir. Ekip olarak önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi de insanların bu belgeye ön yargı veya zanları ile yaklaşmamasıdır. Eğitim vizyonun üç temel amacı var. Çocuklarımızı kendi kültürümüze mahkum etmek istemiyoruz, ama bunu yaparken de kendi kültürümüzden de mahrum etmek istemiyoruz. Diğer önemli bir konu insan. 2023 Eğitim Vizyonu'nun asıl gayesi, unuttuğumuz, es geçmeye başladığımız veya zanlarımız ile beslediğimiz insanı eğitim dünyasına geri getirmek. Yani insan faktörü. Bu metin, çift kanatlı yaklaşımla maddeyi manayla birleştiren, ruhu bedenden ayırmayan, bilgiyi olmaktan ayırmayan bir yapıyı geri getirmeye çalışacak. Kitabın kendi içinde bir ekosistem olması, tanzim etmek, revize etmek için yola çıkarsak, bu kitabın kendisi bizatihi canlı bir dokümandır. Bu kitabın bir canı vardır. Bizim derdimiz, davamız insan faktörünü; eğitimi, öğretimi, öğrenmenin merkezine yeniden getirmektir, oturtmaktadır. Okullaşma öğrenme değil, mevzuat öğrenme değildir. Son 15-20 yolda çok yol alındı, ama alınacak daha çok yol var. Şu ana kadar yapılanlarla bundan sonra yapılacaklarla hedefleri yakalayabilme ihtimali yüksektir. Eğitim üzerine çok fazla yatırım yaptık, fiziki yapı, okullar yaptık, ama nitelik konusunda katledilemeyen yollar, sebeplerden dolayı üst hedefleri yakalayamadık. 2023, 2053, 2071 hedefleri için bu böyle. Gelecek nesilleri ve Türkiye'nin uluslararası konjonktürü daha ileriye taşıyabilmemiz için benimsenen paradigma yetersizdi. Bunun için oturduk, çalıştaylar vasıtasıyla okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi Ankara'ya davet ettik. Bu çalışma bir ekibin önüne geldi. Bakanımızın 7/24 müdahil olduğu, yürüttüğü bir süreçten bahsediyoruz. Bir ülkenin kaderi eğitim ile değişir. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi bize aklıselim, fikri selim, kalbi selim nesiller lazım. Bunun yanında akademik başarı da lazım. İleri gitmek için artık bir nitelik devrimi yapmak lazım. Onun için ‘Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye' diyoruz” şeklinde konuştu.

Bakanlık Danışmanı Yücel, yaptığı konuşmanın ardından slayt sunumla katılımcılara 2023 Eğitim Vizyonunu anlattı.

Toplantıda bir konuşma yapan Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, gelişen çağa, zamana, imkanlara göre bir eğitimde değişikliğin olmamasının düşünülemez olduğunu kaydetti. Tevke, “Bizim de Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde katıldığımız 2023 Eğitim Vizyonu eğitimde ciddi değişiklikler ön görüyor. Bir eğitimde değişim olmaması düşünülemez. Dün en kıymetli meslekler nalbantlık, kalaycılık, semercilik meslekleri iken, bugün farklı meslek dalları ortaya çıktı. Şu anda ilk ve ortaokulda okuyan öğrenciler saydığım bu mevcut meslek dallarında çalışmayacaklar. Gelişen çağa, zamana göre farklı mesleklerde çalışacaklar. Ondan dolayı bizlerde geleceği okuyarak, görerek öğrencilere yönelik bu değişimleri yapmakla mükellefiz. Bundan dolayı 2023 Eğitim Vizyonunu önemsiyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Toplantının sonunda Bakanlık Danışmanı Yücel'e İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke tarafından Kur'an-ı Kerim yazılı bir tablo hediye edildi.