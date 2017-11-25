Van’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Öğretmenler ve ailelerini, kentteki bir otelde düzenlenen yemek programında yalnız bırakmayan Vali Murat Zorluoğlu, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten ve can-ı gönülden tebrik ettiğini ifade etti. Zorluoğlu, “Bil vesile, terör örgütleri tarafından şehit edilen ve 2011 Van depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenler başta olmak üzere, sonsuzluk âlemine göç eden bütün öğretmenlerimizi buradan rahmetle ve minnetle tekrar yâd ediyorum” dedi.

Yemekli buluşmada aralarında çok uzak köylerden gelen öğretmenlerin de bulunduğunu dile getiren Vali Zorluoğlu, köy öğretmenlerine olan sevgi ve saygısını, kendi eğitim ve meslek yaşamında çok önemli yeri olan rasim öğretmeni üzerinden anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin de, 24 Kasım Öğretmenler Günü onuruna verilen akşam yemeğinde bir araya geldikleri meslektaşlarının gününü kutlayarak, çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi talimatı veren Vali Murat Zorluoğlu’na şükranlarını sundu.

Yemek programı, özel olarak Şanlıurfa’dan getirilen Urfa Sıra Gecesi Ekibi ve Van Oturma Grubu’nun türküleri eşlinde sona erdi.