Van'da 25 bin öğrenci sinema ile buluşuyor

Türkiye genelinde 1 milyon öğrenciyi sinemayla buluşturma adı altında düzenlenen proje, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliğiyle birlikte gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol ile ülke genelinde sinemada film izleme imkânı bulamayan öğrencilere ücretsiz film gösterimi yapılması amacıyla “1 Milyon Öğrenci Sinema ile Buluşuyor” projesi başlatıldı. Proje kapsamında 81 ilde sinemalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ayarlandı. Yaklaşık bir ay sürecek olan etkinlikte 1 milyon öğrenciye “Ertuğrul 1890, Duru ve Son Mektup” filmleri izletilecek.

Tüm Türkiye ile birlikte Van'da da bu sene ikincisi düzenlenen etkinliğe ilginin büyük olduğunu dile getiren Van Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, sinemayla ilk defa tanışan öğrencilerin heyecanlarının görülmeye değer olduğunu etti. Aktuğ, “Tüm Türkiye'yle birlikte ilimizde de yaklaşık bir ay sürecek olan ‘1 Milyon Öğrenci Sinemayla Buluşuyor' projesi kapsamında Van'da yaklaşık 25 bin öğrenci sinemayla buluşturulacak. Bakanlığımızın himayelerinde bu sene ikincisini düzenlediğimiz ‘Bir Milyon Öğrenci Sinemayla Buluşuyor' etkinliğini geçen sene olduğu gibi bu sene de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Van Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapıyoruz. Tüm ülkede gerçekleştirilen bu etkinlikle geçen sene ilimizde yaklaşık 22 bin öğrencimizi sinemayla buluşturduk. Bu yıl hedefimiz bu sayının üstüne çıkıp 25 bin öğrencimizi bu hizmetten yararlandırmaktır. İlimizde yaşayan ve sinemayla tanışma şansı bulamayan öğrencilerimizi okullarından alıp sinema salonuna getiriyor, patlamış mısır ve su ikramlarımız eşliğinde filmimizi izletip tekrar okullarına bırakıyoruz. İlimizde sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde inşallah bundan sonra da tüm kurumlarımızla birlikte çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

İlk defa sinema ile tanışan öğrenciler ise, böyle bir imkanı kendilerine sunan yetkililere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediler.

Programa Van İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şirin Atlı, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin ve öğrenciler katıldı.