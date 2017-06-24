Van’da 63 kilo eroin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinin planlı müşterek operasyonu sonucu bir kamyonette arama yaptılar. Narkotik köpeği “Lisa”nın da yardımı ile kamyonetin ’zula’ diye tabir eline bölmelerinde 120 paket halinde toplam 63 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç ve eroin paketlerine el konulurken, kamyonette bulunan 3 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.