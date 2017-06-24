Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 14:27

Van’da 63 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekipleri tarafından bir kamyonette yaptıkları operasyonda 63 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Van’da 63 kilo eroin ele geçirildi

24 Haziran 2017 14:27


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinin planlı müşterek operasyonu sonucu bir kamyonette arama yaptılar. Narkotik köpeği “Lisa”nın da yardımı ile kamyonetin ’zula’ diye tabir eline bölmelerinde 120 paket halinde toplam 63 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç ve eroin paketlerine el konulurken, kamyonette bulunan 3 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:26
  • Güneş :04:36
  • Öğle :12:20
  • İkindi :16:15
  • Akşam :19:42
  • Yatsı :21:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!