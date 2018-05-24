Van’da "Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi ödül töreni

Memur-Sen’e bağlı Genç Memur-Sen tarafından düzenlenen "Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi kapsamındaki kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Merkez İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda düzenlenen törene Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Memur-Sen Van Şube Başkanı Osman Ayşin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Memur-Sen Van Şube Başkanı Osman Ayşin; okuyan, araştıran, ahlaklı, üretken ve çevreye duyarlı bir gençliğin yetişmesi için bazı projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını belirterek, “Bunlardan biri de ’Bir Bilenle Bilge Nesil’ projesidir. Öğrencileri geleceğe hazırlayan bu tür çalışmaları çok önemsiyoruz. İlim, irfan ve hikmet sahibi gençler, güvenli ve aydınlık geleceğimizdir. Adanmış öğretmenlerle birlikte ilim, irfan ve hikmet yolunda şuurlu bir gençlik için ellerini taşın altına koyduk. Milletimiz için, mazlum ve mağdurlar, ümmet için yol açan, yol olan ve yol alan bir enerji ve sinerjiyle çalışıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından yarışmaya katılan öğrencilere ödülleri verildi.