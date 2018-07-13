Van’da “Gençlerin Gözüyle 15 Temmuz Destanı” resim sergisi

Tuşba Belediyesi tarafından düzenlenen “Gençlerin Gözüyle 15 Temmuz Destanı” resim yarışmasında dereceye giren resimler, 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda sergilendi. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı dolayısıyla sergilenen resimleri inceleyen Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, sergilenen her bir eserin kitaplaştırıldığını belirtti. Başkan Özgökçe, “15 Temmuz Şehitler Parkımızda ‘Gençlerin Gözüyle 15 Temmuz Destanı’ resim yarışmamızda dereceye giren resimlerimizi burada sergiliyoruz. Burada bütün eserler kitaplaştırıldı. Gelecek olan bütün misafirlerimize dağıtacağız. Burada özellikle çok ciddi bir katliam gerçekleşti. 15 Temmuz’da 250 şehidimizin her birine ayrı ayrı rahmet diler, ailelerine tekrar sabr-ı cemil ihsan etmesini Rabbim’den niyaz ediyoruz. Yaralılara ve gazilerimize de acil şifalar diliyoruz” dedi.

Her bir gencin aynı ruhla resim çizdiğini vurgulayan Özgökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençlerimiz 15 Temmuz’da gördüklerini çizgilerle resmetmişler. Buradaki resimler Türkiye’deki gençlerimizin aynı ruhla, aynı kalple ve aynı duyguyla hareket ettiklerinin bir göstergesidir. Tabi Van’da da 15 Temmuz’dan sonra 27 gün Beşyol Okçular Tepesinde tüm halkımız bu darbe girişimine karşı elbirliği ile durmuştu. Bu darbe girişimiyle ilgili olan terör olaylarını ve benzeri olayları Tuşba Belediyesi çalışanları ve meclis üyeleri olarak lanetliyoruz.”