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16 Ağustos 2018 17:32

Van’da iş yeri açılışı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Naz Optik işletmesinin açılışını gerçekleştirdi.

Van’da iş yeri açılışı

16 Ağustos 2018 17:32


Urartu Göz karşısında bulunan Naz Optik işletmesinin açılışına katılan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, hayırlı olsun temennileri ile açılış kurdelesini kesti. Daha sonra beraberindekilerle Naz Optik’i gezen Başkan Özgökçe, işletme hakkında bilgiler aldı.


Açılışın ardından işletme ile ilgili açıklamada bulunan Naz Optik Sahibi Nazlı Özgökçe, hem optik dünyasına hem de Urartu Göz merkezinden çıkan hastalara hitap etmek amacıyla böyle bir işletmenin açılışını gerçekleştirdiğini ifade ederek, güzel hizmet sunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Gözlük kullanımı konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda da bulunan Özgökçe, “Güneş gözlüğü, normal kozmetik amacıyla kullandığımız bir gözlük değil. Güneş gözlükleri, göz sağlığımız için gereklidir. Normalde kullandığımız güneş gözlükleri organik camdır. Ancak merdiven altında veya seyyar satıcılarda satılan gözlüklerin camı ise plastiktir. Halkımız bunu kullandığı zaman güneş ışınlarını tam olarak süzmez ve böylelikle göz sağlığına daha çok zararlı olur. Özellikle açık renkli gözlük kullanıcıların daha da fazla güneş ışığı çekmesine ve zarar görmesine neden olur. Bu yüzden herkesi organik cam kullanmaya, güneş gözlüklerini optikçilerden almaya teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Açılışa özel yüzde 30 indirim uyguladıklarını da sözlerine ekleyen Özgökçe, tüm Van halkının bu kampanyadan faydalanmasını istedi.


Açılışa Vanlı iş adamı Zahir Kandaşoğlu, Urartu Göz kurucusu Atilla Yazıcıoğlu, Tuşba Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe, Urartu Göz doktorları ve vatandaşlar katıldı.




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