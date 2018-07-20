Van’da kafes avcılığı yapan 2 kişiye para cezası verildi

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında ki kafeslerde 5 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, şahıslar hakkında idari para cezası ve tazminat kararı verildi. Kafes avcılığı yapan şahıslara Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından toplam 2 bin 694 TL İdari para cezası ile 2 bin 750 TL de tazminat bedeli talep edildi. El konulan 5 Kınalı Keklik tedavi ve rehabilite edilmek üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı. Her zamanki gibi verdikleri destekten dolayı, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş. Cezmi Eroğlu ve tüm ekibine Van Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak tekrar teşekkür ettiler.