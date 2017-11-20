Van’da karla mücadele ordusu kuruldu

İçişleri Bakanlığının Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda kentte ağır geçen kış şartlarından ötürü vatandaşların olumsuz etkilememesi için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, yaklaşık 500 personelin hizmet vereceği bir karla mücadele ekibi kurdu. Olası kar yağışında, 172 iş makinesi ile kırsal mahallelerde yol açma çalışmaları başta olmak üzere 13 ilçe ve kent merkezindeki ana arterlerde de hizmet verecek olan karla mücadele ekipleri, 24 saat aralıksız hizmet sunacak.

Van’ın ağır kış şartlarında amansız bir çalışma içerisine gireceklerini kaydeden Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Cem Bartın, hazırlıkların tamamlandığını, artık kar yağışını beklediklerini söyledi. Karla mücadelede asılsız ihbarlardan ötürü ihtiyaç olan bölgelerde aksaklık yaşanmaması için vatandaştan duyarlılık beklediklerini ifade eden Cem Bartın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu kapsamda kent merkezi ve 13 ilçemizde hizmet verecek olan ‘Karla Mücadele Ekibi’mizi oluşturduk. Ekipte 172 iş makinesi ve 500 personelimiz yer almaktadır. Ayrıca yollarda oluşacak olan buzlanmaya karşı da gerekli önlemlerimizi alarak, yaklaşık 4 bin ton tuz alımı gerçekleştirdik. Kış aylarında oluşabilecek yol bakım hizmetleri için ise bin ton soğuk yama malzemesi aldık. Karla mücadele edecek olan araçlarımızın bakım ve onarımı ile başlattığımız çalışmalarımızı da tamamlayarak, araç filomuzu hazır hale getirdik. Bu kış inşallah hem kapanan mahalle yollarımızı hızlı bir şekilde açma noktasında, hem de kent merkezindeki kar temizleme çalışmalarında planlı bir şekilde hareket ederek vatandaşlarımızın olumsuz kış şartlarını en az etki ile atlatmalarını hedefliyoruz” dedi.

Öte yandan, kış aylarında hizmet verecek olan iş makinelerinin tamir ve bakımlarını kendi atölyelerinde yapan Büyükşehir Belediyesi, kendi iş gücü ile 126 iş makinesinin bakım ve onarımını yaparak, 3 milyon lira civarında tasarruf sağlamıştı.