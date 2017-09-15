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15 Eylül 2017 14:34

Van’da kırsal kalkınma projelerine yüzde 50 hibe desteği

Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, yatırım tutarı 500 bin ile 2 milyon TL arasında değişen projelere yüzde 50 hibe desteği vereceklerini söyledi.

Van’da kırsal kalkınma projelerine yüzde 50 hibe desteği

15 Eylül 2017 14:34


Açıklamalarda bulunan İbrahim Görentaş, 13 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazetede, “Kırsal Kalkınma Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in yayınlandığını hatırlatarak, “Uygulama ile tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi yatırımları, yenilenebilir enerji kullanan seraların yapımı, tarımsal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları desteklenecek. Yatırım tutarı 500 bin ile 2 milyon TL arasında değişen projelere yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Bu program ile ilimizde üretilen tarımsal ürünler, yerinde işlenip değerlendirilecek. Böylece tarımda oluşan katma değerin ilimizde kalmasını sağlayacağız” dedi.


Görentaş, desteklemeden yararlanmak için yatırımcıların 12 Aralık 2017 tarihine kadar projelerini hazırlayarak sistem üzerinden müracaatlarını yaparak başvuru dosyalarını Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Proje Yürütme Birimine sunmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.




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