Van’da kömürlük ve depo yangını

Edinilen bilgiye göre, Serhat Mahallesi Gırnata Sokağı’nda bulunan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (VEDAŞ) ait elektrik trafosunun yanında bulunan ve pazarcılara ait olduğu ileri sürülen sebze kasalarının yanması üzerine yangın çıktı. Çıkan yangın, trafodaki elektrik kabloları ile çevredeki bir evin depo ve kömürlüğüne de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürüldü. Trafoda maddi zarar meydana gelirken, kömürlük ve deponun kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucu bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

VEDAŞ yetkilileri ise, pazarcı esnafının trafo etrafına yığdığı kasaların alev alması sonucu kabloların yanarak zarar gördüğünü belirttiler. Şahıs kaynaklı çıkan yangının trafoya giren kablolara zarar vermesinden dolayı elektrik kesinti yaşandığını ifade eden yetkililer, “Böyle durumların olmaması ve olası can ve mal güvenliğinin zarar görmemesi için vatandaşlarımızın trafo yakınlarında yangın oluşturabilecek eylemlere girmemesini önemle rica ediyoruz” dediler.