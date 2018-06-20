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20 Haziran 2018 16:26

Van’da metruk bir binada silah ve mühimmat ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından metruk bir binada yapılan aramada 1 adet bixi marka silah, 1 adet kalaşnikof marka silah ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Van’da metruk bir binada silah ve mühimmat ele geçirildi

20 Haziran 2018 16:26


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van merkez ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında bugün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Sürmeli 2. Sokak’ta metruk bir binada arama yaptığı belirtilen açıklamada, “Yapılan aramada 1 adet bixi marka silah, 1 adet kalaşnikof marka silah, 17 adet bixi fişeği, 1 adet kalaşnikof marka silaha ait şarjör, 5 adet kalaşnikof fişeği ele geçirilmiştir. Elde edilen mühimmatla ilgili soruşturma devam etmektedir. PKK/KCK silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.




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