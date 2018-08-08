Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 13:22

Van’da metruk yapıların yıkımı sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini bozan ve tehlike arz eden yapılarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Van’da metruk yapıların yıkımı sürüyor

08 Ağustos 2018 13:22

Çalışma ile şuana kadar 154 yapı yıktırılarak enkazları kaldırıldı.


Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığının ortak çalışması ile 2017’de başlatılan çalışmalar bu yıl da devam etti. 2017’de 83 betonarme ve kerpiç yapı yıktırılırken, bu yıl ise İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde bulunan 25 mahalledeki 71 metruk yapı yıktırıldı. Çalışma kapsamında özellikle 2011 Van depreminde hasar gören betonarme ve tek katlı metruk yapılar Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek kayıt altına alınıyor. Daha sonra yapı sahipleri ile irtibata geçen ekipler vatandaşların kendilerine dilekçe ile başvuruda bulunmalarını sağlıyor. Başvuruyu değerlendiren ekipler yapının elektrik ve su burcu bulunmaması durumunda kısa süre içerisinde yıktırılarak enkazı kaldırılıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç