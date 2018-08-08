Van’da metruk yapıların yıkımı sürüyor

Çalışma ile şuana kadar 154 yapı yıktırılarak enkazları kaldırıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığının ortak çalışması ile 2017’de başlatılan çalışmalar bu yıl da devam etti. 2017’de 83 betonarme ve kerpiç yapı yıktırılırken, bu yıl ise İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde bulunan 25 mahalledeki 71 metruk yapı yıktırıldı. Çalışma kapsamında özellikle 2011 Van depreminde hasar gören betonarme ve tek katlı metruk yapılar Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek kayıt altına alınıyor. Daha sonra yapı sahipleri ile irtibata geçen ekipler vatandaşların kendilerine dilekçe ile başvuruda bulunmalarını sağlıyor. Başvuruyu değerlendiren ekipler yapının elektrik ve su burcu bulunmaması durumunda kısa süre içerisinde yıktırılarak enkazı kaldırılıyor.