Van’da ‘Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi’ programı

Van Halk Sağlığı Müdürü Dr. Semra Gümüş Gündüz, okul sağlığı çalışmaları kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği birlikte yürütüldüğünü söyleyerek, “Program çerçevesinde yapılacak çalışmalarla okul çağındaki bütün çocuklarımızın olabilecek en iyi bedensel, ruhsal sağlığa kavuşmalarının sağlanması ve sürdürülmesi, okul çocuklarının sağlıklı bir çevrede gelişiminin sağlanması, çocukların, ailelerinin ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Vali Yardımcısı Sinan Aslan başkanlığında toplantı yapılarak yeni eğitim öğretim yılında yapılması planlan birinci basamak sağlık hizmetleri çalışmaları karara bağlanmıştır. Bu kararlar doğrultusunda ilimizdeki tüm okullarda ağız ve diş sağlığı eğitimi ve korucu ağız diş sağlığı çalışmaları, beyaz bayrak projesi, beslenme dostu okul programı, büyüme gelişmenin izlenmesi programı, fiziksel aktivite uygunluk karnesi, okul çağı çocukların aşılanması, okul çağı çocuklarında işitme tarama programı, okulda sağlığın korunması ve geliştirilmesi programı, okullarda diyabet eğitimi, okul sütü programı gibi çalışmalar yürütülecektir” dedi.