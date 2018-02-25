Van’da Play-Off heyecanı devam ediyor

Atatürk Şehir Stadyumunda oynanan 2. hafta maçında Birlik Spor ile Erciş Örene Spor karşılaştı. Ercan Ulutaş’ın gözlemciliğini yaptığı karşılaşmayı il hakemi Gökhan Ömür Özsoy yönetirken, yardımcılıklarını ise bölgesel yardımcı hakemler Çağlar Mert ve Yakup Erdoğan yaptı. Müsabakanın ilk yarısını 4-0 önde kapatan Birlik Spor, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 7-1 galip ayrılarak puanını 6’ya çıkararak avantajlı duruma geçti. Birlik Spor’da Recep Şipal 4 gol atarken, Soner Kurt, Burhan Kurt ve Alican Yıldız 1’er gol atarak skoru belirlediler. Erciş Örene Spor’ da ise Erdal Çakar takımı adına tek gole imza attı. Play-Off mücadelesini Türkiye Futbol Federasyon temsilcisi Nurettin Tuğrul, Van Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) temsilcisi ve İl Hakem Kurulu Başkanı Sacit Solmaz ve yönetim kurulu üyeleri tam kadro katıldı. Birlik Spor Kulup Başkanı Birol Duman galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, teknik heyeti ve oyuncularını kutladığını söyledi.