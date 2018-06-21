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21 Haziran 2018 14:48

Van’da teröristlerin kış üslenme alanlarına operasyon

Van’ın Erciş ilçesinde teröristlerin kış üslenme alanlarına yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 4 adet sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Van’da teröristlerin kış üslenme alanlarına operasyon

21 Haziran 2018 14:48


Erciş İlçe Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik aralıksız devam eden operasyonlar kapsamında Gerhevir Yaylası bölgesinde Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik Operasyonu icra edildi. Operasyonda tespit edilen 4 adet sığınakta; el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 17 adet tüp, sığınak yapımında kullanılan 70 adet kalas, aralarında 50 kilo salamura peynir, 300 kilo un, 50 kilo kuru fasulye ve 45 kilo makarnanın da olduğu çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği belirtildi.




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