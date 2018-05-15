Van’da ‘Uluslararası Altın Göl Başarı Ödülleri’ töreni

‘Uluslararası Altın Göl Başarı Ödülleri’ töreni için yurt içinden ve dışından birçok başarılı isim Van’a gelerek, kenti tanıma fırsatı buldu. Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva başta olmak üzere Almanya Aşağı Saksonya Eyaleti Parlamenter üyesi ve aynı zamanda meclis parlamentosu grup başkanı Murat Kalmış, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Rusya’dan ünlü sunucu Alisa Burova, İran’dan ünlü yönetmen Ali Rezvani, Azerbaycan’dan bilim dalında uluslararası çalışmalara imza atan bilim insanı Malahat Gahramanova, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çifçi, Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı Hamit Özpolat, ABB Erzurum Şube Başkanı Musa Çakır, Malatya Birlik Gazetesi İmtiyaz Sahibi Zeki Dağ, Şanlıurfa’dan TV ve Urfa Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Canbeg, ABB Malatya Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekber Kaya, İstanbul’dan ünlü Gazeteci ve Yazar Çetin Agaşe gibi isimler Van’a gelerek “Uluslararası Altın Göl Başarı Ödülleri” törenine katıldılar. Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Van Emniyet Müdürü Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İpekyolu İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van Müftüsü Nimettullah Arvas, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Aslan, Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu’nun yanı sıra birçok iş adamı, kurum amiri ve STK başkanının da katıldığı ödül töreni, yabancı misafirlerin Van’a duydukları hayranlık damga vurdu.

Yurt dışında gelen heyet, Van’a olan hayranlığını gizleyemeyerek, Van’ı çok güzel bulduklarını ifade ettiler. Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, iki dost ülkenin önemine değinerek, "Türkiye bizim için çok önemlidir. Türkiye bizim kendi devletimiz gibidir. Türkiye’nin ayağına taş değerse; bizim canımıza, bizim yüreğimize taş değmiş gibi hissederiz. Birbirimizi daha çok ziyaret etmeliyiz. Birbirimize daha çok sarılmayız. Müslüman ülkeleri birbirine destek olabilmeli, birbirleri ile iyi ilişkiler içerisinde olabilmeli ki, hep birlikte güçlü olduğumuzu göstermeliyiz. Batı ister ki Müslüman ülkeleri paramparça olsun, Müslüman ülkeleri hep savaş içinde olsun. Bir insan anasız yaşayabilir ama devletsiz yaşayamaz. Uluslararası Altın Göl Ödülleri programı bizi Van’a getirmeye vesile oldu. İyi ki gelmişiz, iyi ki Van’ı, iyi ki sizleri tanımışız. Bizi böylesi anlamlı bir ödülle layık gören gardaşım Ayhan Yazlık ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Paşayeva, önümüzdeki günlerde Azerbaycan’da "Vanlılar gecesi" programı düzenleyeceklerini ve Van’dan birçok kişiyi davet edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Basın Birliği tarafından düzenlenen “Uluslararası Altın Göl Başarı Ödülleri töreninde, ödül alanlar arasından çok önemli isimler yer aldı. Gecede; Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Almanya Milletvekili Murat Kalmış, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, Van İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Selâhattin Gürkan, Hüseyinoğulları Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Güneş, AKKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaval, Malatya Birlik Gazetesi İmtiyaz Sahibi Zeki Dağ, Bil Koleji Müdürü Abdulmenav Hemedoğlu, Roka AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Hacıoğlu Unlu Mamulleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Yakın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, İranlı Yönetmen Ali Rezvani, Sanatçı Aydın Aydın, İskele Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin ve Azerbeycan’dan bilim insanı Malahat Gahramanova ödüle layık görüldü.

Düzenlenen ödül töreni; halk oyunları gösterisi, yöresel türküler, yerel sanatçıların okuduğu şiir dinletisi ve müzik eşliğinde devam etti. Program sonrası kısa bir konuşma yapan ABB Van Şube Başkanı Ayhan Yazlık, programa gösterilen yoğun ilgiden dolayı herkese teşekkür ettiğini vurgulayarak, “Yurt dışında ve yurt içinde gelen tüm konuklara şükranlarımı sunuyorum. Programın bu kadar güzel geçmesinden desteklerini esirgemeyen Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı Hamit Özpolat, Akdamar Hastanesi, Hacıoğlu Unlu Mamulleri, Baytav Tavukçuluk, Vantat Gıda Sanayi, Türkmenoğlu AVM, Ömeroğlu Mobilya, Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, Özyörükler Limitet Şirketi ve Van TSO’ya teşekkür ederim” dedi.