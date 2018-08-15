Van, Siirt, Hakkari, Muş ve Bitlis illerinden katılımın olduğu ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin konferans salonunda yapılan toplantıya Sağlık Bakım Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanı Bilgen Bağcı Aydın, Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Ecz. İrem Mühürcü de katıldı. Van İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Nevzat Akdoğan’ın açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Cihan Döğer, Sağlık Bakanlığının yayımladığı ‘Verimlilik Rehberi’nde, sağlık tesisi yöneticilerinin tıbbi, idari ve mali süreçlere proaktif olarak katılması ve yöneticilerin sağlık tesisindeki sorunlu alanları tespit ile erken müdahale edebilmesinin hedeflendiğini söyledi.