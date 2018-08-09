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09 Ağustos 2018 14:15

Van’daki diyaliz hastalarına televizyon hizmeti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesinde tedavi gören hastalara daha konforlu hizmet vermek amacıyla yataklarının karşısına televizyon kuruldu.

Van’daki diyaliz hastalarına televizyon hizmeti

09 Ağustos 2018 14:15


SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastanedeki konforu ve hasta memnuniyetini arttırmak için yeni bir çalışmaya daha imza attı. Hastane yönetimi, diyaliz seanslarında hastaların tedavi süresini daha rahat geçirebilmeleri için televizyon uygulamasını hayata geçirdi.


Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, hastanede daha konforlu hizmet sunmak için yeni bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtti. Diyaliz ünitesinin 2011 yılında faaliyete geçtiğini anımsatan Başhekim Parlak, “Şu an 17 adet cihazımız mevcut. 5 adet de tatil ile birlikte 22 cihazımız aktif olarak çalışıyor. Yaklaşık 90 hastaya hizmet veriyoruz. Hastalarımız günde en az 3-4 saatlerini hastanemizde geçiriyorlar. Diyaliz hastalarının yatakta geçirdiği zamanı nasıl daha aktif olarak kullanabiliriz diye bir çaba içerisindeydik. Bunu nasıl daha konforlu hale getiririz diye çabaladık ve her hasta başına televizyonları kullanıma koyduk. Sesten diğer hastaların rahatsız olmaması için de her hasta bluetooth kulaklıklarla televizyonlarını izleyebiliyor” dedi.


Diyaliz tedavisi gören hastalar ise, 4-5 saati bulan seanslarda daha önceleri zamanın geçmediğini, televizyon hizmetiyle daha iyi vakit geçirdiklerini belirterek, televizyon hizmetini hayata geçiren hastane yönetimine teşekkür etti.




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