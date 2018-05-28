Van’daki mezarlıklar yabani otlardan arındırılıyor

Büyükşehir Belediyesi; dinimizde ve kültürümüzde özel bir yere sahip olan mezarlıklarda yabani ot biçme ve çevre düzenlemesi çalışmalarına start verdi. Kentte bir süreden beridir aralıksız devam eden yağışların durmasının ardından hemen harekete geçen Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak Akköprü Mezarlığı’nda ve içindeki şehitlikte ot biçme ve çevre düzenlemesi yaparak kısa süre içinde yabani otlardan ve kötü görüntüden arındırdı.

Çalışmalara başlamak için şiddetli yağışların durmasını beklediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kentteki diğer mezarlıklarda da benzer çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ziyaretlere hazır hale getirileceğini söyledi.