Van’daki nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğu

8.2018’e denk getirmek isteyen çiftler, evlendirme dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Özel bir günde evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler, Van’da hayatlarının en özel imzalarından birini attı. Van’ın merkez Tuşba ve İpekyolu evlendirme dairesine müracaat eden çiftler evlilik tarihlerini özel kılmak için 8.8.2018’de nikah masasına oturdu. Özel tarihte nikahlarını kıydırmak isteyen Vanlı çiftler, evlendirme dairelerinde de renkli görüntüler oluşturdu. Gelinlik ve damatlık yerine taraftar formasıyla nikah masasına oturan çiftler ise dikkat çekti.

İHA muhabirine konuşan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, evlilik tarihlerini özel kılmak isteyen çiftlerin nikah dairelerinde yoğunluk oluşturduğunu belirtti. Bazı tarihlerin önemli olduğunu ifade eden Başkan Özgökçe, “Bu tarihlerde özellikle yoğun bir talep olur. Bugün onlardan birisi. 08.08.2018 tarihini bekleyen ve mutluluklarını bugüne denk getiren çiftler oldu. Bugün itibariyle 20’ye yakın nikah akti imzalandı. Mutlu günlerini bugüne denk getiren genç çiftlerimizin nikahlarını kıyacağız” dedi.

Bugünün evlenecek çiftler için özel bir gün olduğunu ifade eden İpekyolu Belediyesi Evlendirme Memuru Necmettin Aslan ise yaklaşık 30 çiftin nikahını kıydıracaklarını söyledi. Aslan, “Bizim için normal bir günken çiftlerimizin en mutlu anlarıdır. Biz de bu yüzden aynı önemi veriyoruz. Bugün her zamankinden daha fazla talep var. Ortalamanın iki katı kadar bir talep aldık. Şu an 15 civarında çiftimizin nikahını kıydık. Akşam saatlerine kadar 30’u bulacağız diye tahmin ediyorum" diye konuştu.

Halil İbrahim Özok isimli damat adayı da 8 Ağustos 2018 tarihinde nikah kıymaya karar verdiklerini ve bu yüzden nikah mamasına oturduklarını belirterek, “Bugün nikah kıymaya karar verdik. Bundan önce bir arkadaşım 07.07.2017, 08.08.2018 evlilik için güzel tarihler demişti. Biz de gününü beklerken bu haftaya denk geldi. Bizim için büyük bir rastlantı oldu” şeklinde konuştu.

Nikah masasına oturan Zelal Güneri ise bugünün kendisi için bir sürpriz olduğunu ifade etti.