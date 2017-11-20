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20 Kasım 2017 09:57

Van’dan bir Türkiye birinciliği

Van İl Sağlık Müdürlüğü, ‘Akılcı İlaç Kullanımı Proje Yarışması’nda Türkiye birincisi seçildi.

Van’dan bir Türkiye birinciliği

20 Kasım 2017 09:57


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesinin düzenlemiş olduğu Akılcı İlaç Kullanımı Proje Yarışması’nda Türkiye birinciliği Van’a verildi. Van İl Sağlık Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Şubesinde görevli Behiye Sağdiç Tekeş tarafından hazırlanan ’’Kapsül Projesi’’ tüm Türkiye’deki en iyi proje seçildi.


En iyi proje ödülü, Ankara’da düzenlenen 4. Akılcı Antibiyotik Kullanımı Farkındalık Sempozyumunda Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş tarafından verildi.


Van İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, dinamik bir ekiple çalıştıklarını belirterek, böyle proje başarılarının devamlılığını sağlamak için gerekli desteklerin verilmeye devam edileceğini söyledi.




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