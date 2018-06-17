Van’ın Erciş ilçesinde teröristlere ait bir sığınak imha edildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Erciş İlçe Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik aralıksız devam eden operasyonlar kapsamında; 16 Haziran 2018 günü, Erciş ilçesi Aladağlar Bölgesi’nde Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik operasyonu icra edildi. Operasyon sonucunda tespit edilen 1 sığınakta; 1 takım terörist kıyafeti, 3 çift çorap, 4 çift spor ayakkabısı, 2 adet çaydanlık, 9 paket sigara, 1 adet bardak, 1 adet kaşık, 1 adet makas, 1 adet çakı, 1 adet diş fırçası, 1 adet diş macunu, 2 adet tarak, 4 adet tıraş makinesi başlığı, 1 adet tıraş makinesi, 1 kutu tıraş makinesi yağı, 1 adet tıraş makinesi pili, 1 adet jelikan kapağı, 1 adet patlamış ampul başlığı ele geçirilmiş ve söz konusu sığınak kullanılmaz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.