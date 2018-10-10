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Van'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Van’ın Gürpınar ilçesinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.


Gürpınar ilçesinde etkili olan yağmur, Bölmeçalı Mahallesi sınırlarındaki Başet Dağı'nın zirvesinde yerini kara bıraktı. Başet Dağı, etkili olan kar yağışıyla kısa süreliğine beyaza bürünürken, bölgede hava sıcaklığında da hissedilir derecede azalma oldu.


Mahalle sakinleri, kış hazırlıklarının bitme aşamasında olduğunu belirtirken, bu sene karın yüzünü biraz erken gösterdiğini söyledi.

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