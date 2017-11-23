Vanlı badmintoncu Türkiye’yi temsil edecek

Vanlı sporcu Ömer Güleş, Ankara’da düzenlenen milli takım seçmelerinde 17 yaş kategorisinde dereceye girerek, 13-16 Aralık tarihleri arasında Ankara’da yapılacak Uluslararası 2017 Turkey Junıor Badminton Turnuvasında ülkemizi temsil etme hakkı elde etti. Milli takım seçmelerinde başarılı oldukları için mutlu olduklarını belirten Ömer Güleş, turnuvaya en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Seçmeler öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Van Badminton İl Temsilcisi Atilla Enterili, “Van’da badminton branşında iyi bir alt yapı kurarak geleceğin sporcularını yetiştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milli takım seçmeleri, sporcularımızın kariyerlerinde en önemli deneyimleri oldu. Sporcularımızda seçmeler öncesi biraz heyecan vardı, ama bu heyecanlar tatlı heyecanlar. Sonuçta sporcularımızın ilk ciddi sınavları. Sporcumuz bu heyecanı başarıya çevirerek, milli takımdaki yerini aldı. Emek verdiğimiz sporcuları milli takımda görmek bizleri gerçek anlamda gururlandırdı. İnşallah yapılacak olan turnuvada da kendilerini göstererek, ülkemiz adına en iyi dereceleri alacaklar” diye konuştu.

Van olarak milli takımlara sporcu vermeye devam ettiklerini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da, “Ankara’da Uluslararası 2017 Turkey Junıor Badminton Turnuvasına katılacak sporcuları belirlemek amacıyla yapılan milli takım seçmelerinde başarılı olan sporcumuz Ömer Güleş’i ve onun bugünlere gelmesinde emeği çok olan antrenör ve il temsilcimizi kutluyorum. Vanlı sporcularımızın her başarısı bizler için gurur kaynağıdır. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi de ayrıca tebrik etmek istiyorum. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak sporcularımızı en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcıyorlar. İnşallah Van milli takımlara en çok sporcu gönderen illerden biri haline gelecek ve milli takımlara kazandırdığı sporcularla Türk sporuna en iyi şekilde destek verecektir” diye konuştu.