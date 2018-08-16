Vanlı esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Kazım Karabekir Caddesi’ndeki Baklava Sarayı’nın üçüncü şubesi törenle açıldı. Açılış kurdelesini kesen Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, böyle bir işletmenin Van’da açılmasının önemli olduğunu ifade ederek, “Bu işletmenin; tatlı günlerde, bayramlarda, seyranlarda tüm insanlığa güzel hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin” dedi.

Açılışın ardından bir açıklamada bulunan Baklava Sarayı işletme sahibi Kemal Gündüz ise, son günlerde doların yükselişini protesto etmek amacıyla böyle bir işletmeyi hizmete açtığını ifade etti. ABD başta olmak üzere bazı devletlerin Türkiye’ye uyguladığı döviz baskısından dolayı esnaf ve halkın sıkıntı çektiğini ifade eden Gündüz, “Devletimize ve hükümetimize destek olmak üzere, doların yükselişine inat yatırım yapmaya başladık. Sloganımız da ‘Dolara inat, yatırıma devam’ oldu. 10 senedir bir dolar dahi almış değilim. Amerika mallarını protesto ediyorum. Ben aynı zamanda Telekom bayisiyim. Iphone telefon gibi ürünü protesto ediyorum. Dolara inat yatırıma devam diyoruz. İnşallah başaracağız. Ülkemiz de bu badireleri en kısa zamanda atlatmış olacak” dedi.

Van’da açmış olduğu işletmelerde 30 kişinin istihdamını sağladığını dile getiren Gündüz, “Ergün İletişim ve Baklava Sarayı şubeleri olarak şu anda 30 kişinin istihdamını sağladım. Yaklaşık bir milyon TL yatırım yapmış durumdayız. Bütün ürünlerimizi Gaziantep’ten alıyoruz. Oradan aldığımız ürünlerin kalitesi ile Gaziantep’in baklavasını burada üretiyoruz. Yani Gaziantep kalitesini buraya taşıdık. İnşallah vatandaşlarımızı memnun etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

İlk şubelerini Beşyol’da açtıklarını da sözlerine ekleyen Gündüz, üçüncü şubelerini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bazı kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı açılış, kurdele kesimi ve ikramlarla sona erdi.